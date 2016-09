Réagissez

Les transporteurs de voyageurs assurant la liaison avec la commune de Mekla à une trentaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou ont déserté la station de Oued Aïssi, peu fréquentée par les voyageurs.

Ils sont actuellement au rond-point Abane Ramdane de Sikh Oumeddour, en attendant une quelconque autre suggestion de la part de la direction des transports. Ces opérateurs tentent tant bien que mal de s’organiser à ce niveau afin d’éviter d’encombrer les lieux.

Par leur action, ils déplorent pour la énième fois le quotidien qu’ils vivent au sein de cette structure. La station ne répond pas aux normes exigées ni aux besoins des voyageurs encore moins ceux des opérateurs, estime-t-on.

Les autorités ont été interpelées à plusieurs reprises afin d’aménager l’espace de sorte qu’il accueille un minimum des commodités requises. Sur place, l’insalubrité règne et ni commerce, ni sanitaires ne sont mis à la disposition des usagers. Situé loin de la zone industrielle, l’endroit est aussi dépourvu de sécurité.

Les voyageurs l’évitent d’ailleurs et n’y pénètrent presque plus. Plusieurs transporteurs l’ont aussi fui à l’image de ceux d’Azazga, de Tizi Rached, Aïn El Hammam et Fréha. La décision prise par les opérateurs vient remettre à l’ordre du jour la question de la nouvelle station qui tarde à voir le jour.