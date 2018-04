Réagissez

Dans une déclaration transmise à notre bureau, l’Union locale UGTA de la zone industrielle Aïssat Idir de Oued Aïssi se félicite de «la forte mobilisation lors du rassemblement du lundi 23 avril à l’EHS Fernane Hanafi pour signifier notre solidarité avec le SG de l’Union locale, arbitrairement suspendu de son travail, et dénoncer toutes formes d’ingérences dans les affaires syndicales et réclamer le respect strict des lois régissant le monde du travail».

Les cadres syndicaux, poursuit la déclaration, «s’interrogent sur le mutisme de la direction de la santé devant ces pratiques qui transgressent la réglementation». Les signataires de la déclaration apportent leur soutien au SG de l’Union locale de la zone industrielle et lui reconnaissent «la droiture et l’intégrité de par ses positions dignes et honorables auprès des travailleurs».

Les syndicalistes interpellent les pouvoirs publics pour «éradiquer ces pratiques», ainsi que le secrétaire général de l’UGTA pour «faire valoir le droit d’exercice de l’activité syndicale et faire barrage aux multiples attaques que subissent les syndicalistes», conclut la déclaration de l’Union locale de Oued Aïssi.