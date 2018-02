Réagissez

Etablissement à vocation régionale, l’EHS spécialisé en psychiatrie Fernane Hanafi de Oued Aïssi d’une capacité d’accueil de 374 lits reçoit quotidiennement un flux de malades important provenant de quatre wilayas (Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, Bouira), voire d’autres régions du pays.

Un total de 5096 dossiers de patients a été pris en charge en 2017, selon le directeur général de cet hôpital, Bounous Lounès.

En outre, il a été enregistré durant la période indiquée 340 malades hospitalisés, 4357 consultations en psychologie clinique et 3975 consultations d’orthophonie.

En pédopsychiatrie, les chiffres qui nous ont été communiqués font état de 10 675 consultations (pédopsychiatrie, orthophonie, psychologie) durant l’année dernière, contre 11 128 en 2016 et 9975 en 2015. Les activités au sein de ce service se tiennent dans des salles spécifiquement réservées à un ou plusieurs ateliers et avec soignants.

«Le déroulement de la prise en charge cherche à respecter le maintien d’un cadre identique dans le temps et l’espace pour permettre aux enfants les plus en difficulté d’avoir des repères et de se sécuriser», précise le directeur de l’EHS de Oued Aïssi. Ce service de 20 lits est doté de trois ateliers thérapeutiques actuellement fonctionnels dédiés à l’oralité, l’éveil et le réajustement sensoriel, atelier groupe de parole pour adolescents bègues et un autre pour le développement de la conscience phonologique.

«Les prestations de soins en santé mentale à l’EHS de Oued Aïssi sont variées : consultations psychiatrie adulte, pédopsychiatrie, addictologie, orthophonie, psychologie clinique», souligne M. Bounous. Il est à signaler aussi que l’EHS de Oued Aïssi a relancé l’activité d’ergothérapie par le recrutement de deux ergothérapeutes.

Un programme d’activités occupationnelles est tracé conjointement avec l’administration (dessin, sport, cuisine, musique). L’objectif est d’alléger les contraintes d’hospitalisation et de créer un espace d’expression pour les patients.

Le volet formation n’est pas en reste de cette dynamique insufflée par la nouvelle direction de l’EHS, et ce, à travers un réseau de partenaires pour former plusieurs catégories de soignants, des résidents en psychiatrie, l’accueil des externes en 5e année médecine en module de psychiatrie, ainsi que l’accueil et la formation des stagiaires en psychologie (clinique, orthophonie et autres), signale M. Bounous.

Parmi les réalisations de l’année 2017, outre le recrutement des paramédicaux pour pallier le départ massif à la retraite dans ce corps, notons le renforcement du personnel médical par l’installation de 5 nouveaux psychiatres portant le nombre total à 23 assurant une activité variée (consultations, gardes, suivi des malades hospitalisés, consultation pénitentiaire, encadrement des stagiaires…).