Ouadhias : Prestations réduites à la polyclinique

Les patients qui se rendent à la polyclinique des Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou, sont mécontents des prestations qui leur sont fournies.

Un citoyen qui a évacué récemment une urgence de nuit déplorera : «J’ai évacué un malade en pleine nuit. A la polyclinique, les médecins ont jugé qu’il faut l’évacuer au CHU de Tizi Ouzou, sur une trentaine de kilomètres. C’est à partir de là que la galère allait commencer, car toutes les ambulances étaient hors service. L’une n’a pas de freins, alors que c’est une ambulance équipée acquise au début de l’année seulement. L’autre véhicule n’a pas de pneus et enfin la troisième ambulance est usée.

Il fallait donc appeler une ambulance privée, ce qui coûte excessivement cher.» A signaler aussi que le manque d’hygiène et l’insalubrité sont de retour dans cette structure de santé de proximité. Rappelons qu’il y a à peine deux ans, l’EPSP de Ouacifs a vécu au rythme de la protestation depuis la découverte d’un lot de matériel médical non inventorié et non répertorié dans la même polyclinique.

Plusieurs directeurs ont été affectés puis relevés et ce fut le directeur de la santé publique de la wilaya qui a été désigné pour redresser la situation. A présent, l’EPSP a un nouveau directeur, mais l’état des lieux et les prestations sont décriés par les citoyens.