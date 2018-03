Réagissez

Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel à travers la commune des Ouadhias (sud de Tizi Ouzou) est en deçà de la norme de wilaya.

Les villageois des Ouadhias totalisant plus de 9000 habitants sont toujours privés de gaz naturel. Une opposition sur le passage de la conduite de transport par les propriétaires terriens qui dure depuis deux ans a privé neuf villages de ce projet. Le maire des Ouadhias nous a appris qu’un terrain d’entente a été enfin trouvé.

Les propriétaires ont exigé des indemnisations et la remise en l’état des terrains. Une doléance acceptée. «L’entreprise a immédiatement repris les travaux. Nous souhaitons parvenir à mettre le réseau en service d’ici la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse le 5 juillet prochain», dira le maire.

A signaler que le réseau de distribution est également en bonne voie à travers l’ensemble des neuf villages. A rappeler qu’au niveau du centre urbain, des dizaines de foyers ont été «omis». A ce sujet, le maire a répondu : «Nous invitons tous les citoyens concernés à se rapprocher de nos services pour régler ce problème.»

Le projet d’assainissement en stagnation

Les eaux usées, provenant d’une grande partie de la commune des Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou, ainsi que celles des communes d’Agouni Gueghrane et de Tizi Ntléta, constituent un talweg qui traverse le chef-lieu communal des Ouadhias. En hiver, ce talweg d’eaux usées déborde sur les lieux habités, générant une atmosphère pestilentielle et des risques sur la santé publique. «Nous sommes malmenés par ce oued d’eaux usées qui déborde en hiver et qui nous empoisonne la vie en été», regrettera un habitant de la localité.

Pour parer à cette situation, les autorités du secteur de l’hydraulique ont inscrit un projet de station d’épuration et un ovoïde de 1,7 km au profit de la commune. Une entreprise étrangère allait même installer son chantier pour lancer les travaux mais, depuis la crise financière, le projet a été gelé.

Le maire des Ouadhias, interrogé à ce sujet, dira : «Nous demandons aux autorités compétentes de dégeler ce projet pour préserver la santé publique.» A signaler que le wali de Tizi Ouzou, questionné par la presse locale lors de sa visite dans les daïras de Mâatkas et Boghni, la semaine passée, a répondu que «quatre stations d’épuration sont concernées par le dégel progressif», sans donner plus de précision.