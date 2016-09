Réagissez

Les prix des matériaux de construction sont en hausse depuis le début de l’été. Les constructeurs et les bénéficiaires de l’aide à l’habitat rural ont dû pour la plupart suspendre leurs travaux en attendant une probable accalmie.

«Ce n’est pas avec une maigre aide de 70 millions de centimes que nous allons bâtir des logements. La main-d’œuvre est trop chère et les matériaux flambent surtout durant cette période. Les travaux de terrassement et la réalisation de la plate-forme m’ont coûté déjà 40 millions de centimes. Nous appelons d’une part l’Etat à revoir le montant de l’aide et, d’autre part, à assurer la stabilité du marché», dira un citoyen.

Le ciment se vend à 1500 DA le quintal. La ferraille de diamètre 12 à 6800 DA, le diamètre 14, le plus utilisé est vendu à 7000 DA le quintal. Le fer de diamètre 8 est quant à lui fixé à 6500 DA. Un camion 10 de tonnes de sable fin est fixé à 18000 DA. La brique rouge est à 22 DA l’unité et le parpaing de diamètre 15 est à 48 DA.

Concernant la main-d’œuvre, un ouvrier est payé à hauteur de 1500 DA/ jour et le maçon à 2500DA/jour. «Il faut aussi penser aux travaux de finition, le crépissage, le plâtre, la peinture, la boiserie, les travaux d’eau, de gaz et d’électricité. Il devient alors clair que le montant de l’aide de 70 millions de centimes est insuffisant pour construire une habitation», estiment des citoyens ayant postulé à l’aide de l’Etat.