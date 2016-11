Ouadhias : Le lycée sans chauffage

Réagissez

Le lycée Chahid Seghouane au chef-lieu des Ouadhias (sud de Tizi Ouzou) n’est pas branché au réseau du gaz naturel et ne dispose pas de chauffage. En saison hivernale, les lycéens grelottent de froid.

Le proviseur de cet établissement, que nous avons questionné à ce sujet, répond : «En effet, notre établissement n’est pas branché au réseau du gaz. L’ancienne chaudière a été sabordée. Les salles de classe ne sont pas chauffées et la cantine fonctionne avec des moyens improvisés. Cette situation pénalise les écoliers et l’ensemble du personnel.

Nous avons effectué toutes les démarches en vue de nous raccorder au réseau du gaz naturel pourtant disponible depuis des années à Ouadhias, mais rien n’est fait jusqu’à présent». Dans cet établissement, les lacunes sont nombreuses. Le projet d’amphithéâtre et celui de la salle de sport, inscrits depuis six ans, ne sont pas lancés. Le bloc pédagogique de 12 salles en préfabriqué, en état de vétusté et de dégradation, n’est pas encore pris en charge. Le stade mateco nouvellement réalisé comporte plusieurs malfaçons.