Ouadhias : Le chantier de la piscine à la traîne

La commune des Ouadhias, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou, a bénéficié d’un projet portant réalisation d’une piscine semi-olympique depuis plus de deux ans.

Pour connaître le taux d’avancement des travaux, nous avons approché le P/APC, Akir Youcef, qui déplorera : «Les infrastructures destinées aux jeunes, à la pratique sportive et à la culture, manquent dans notre commune. Toutefois, nous avons arraché un projet important de piscine semi-olympique, mais hélas les travaux n’avancent pas. En deux ans, le taux de réalisation ne dépasse pas les 20%. Un projet qui devait être achevé après quelques mois et voilà qu’il perdure au grand dam des jeunes de notre municipalité. Nous demandons à la direction de la jeunesse et des sports d’intervenir pour inciter l’entreprise à renforcer son chantier.»

A signaler que le stade communal des Ouadhias a bénéficié de la pose de gazon synthétique. Quant au centre sportif de proximité, livré depuis plusieurs années, il est à l’abandon.