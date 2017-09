Réagissez

La RN30 est coupée à la circulation depuis le début de la semaine passée. Les travaux de terrassement en cours au niveau d’un chantier ont provoqué le glissement de plus de la moitié de la chaussée sur une distance de plus d’une dizaine de mètres.

La route est réduite de moitié et son usage est dangereux pour les automobilistes. Les policiers présents sur les lieux ne font qu’orienter les usagers vers d’autres accès exigus pour rejoindre le chef-lieu de wilaya. L’anarchie et le ralentissement de la circulation sont devenus monnaie courante depuis le début de la semaine. «Pour traverser le chef-lieu des Ouadhias, il faut plus d’une demi-heure.

En plus, il faut emprunter des chemins étroits. Les responsables concernés auraient dû vérifier les travaux entrepris au niveau de ce chantier à l’origine du glissement qui a fini par couper la RN30». A signaler que les camions de gros tonnage, qui ont l’habitude d’emprunter cette route, provoquent d’énormes bouchons. «La circulation est tellement dense et les effets sonores des véhicules nous empoisonnent la vie depuis le début de la semaine. Il faut vite réparer cette route», appelleront les habitants du chef-lieu des Ouadhias.