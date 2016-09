Réagissez

Trois jours après la fête de l’Aïd, la mercuriale n’a pas baissé, au grand dam des ménages.

Aux Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou, les prix des fruits et des légumes sont toujours aussi élevés. En effet, un commerçant que nous avons questionné notera : «Les produits demeurent aussi chers que la veille de l’Aïd. C’est une situation que nous ne comprenons pas puisque, d’habitude, la cherté apparaît pendant l’Aïd mais juste après, la mercuriale se stabilise. Cette année, ce n’est pas le cas .»

Après une virée à travers les quatre coins de la daïra des Ouadhias, le constat se confirme. Les prix des légumes demeurent excessivement élevés. Les haricots verts sont à 160 DA. La courgette à 120DA. Les carottes et les navets sont proposés à 100 DA le kilo. Les cardes 80 DA. La betteraves et les aubergines sont vendues entre 70 et 90 DA.

Les olives vertes à 400 DA. Pour ce qui est des fruits, la hausse est plus importante. Les raisins de qualité moyenne sont affichés à 160DA, ceux de meilleure qualité 250 DA et pour les raisins de premier choix, c’est 400DA… La pastèque a atteint le prix de 60 DA, alors qu’avant la fête, elle ne faisait que 35 DA. Le melon est passé à 80DA. Les bananes sont vendues à 250 DA et les belles pommes à partir

de 400 DA.