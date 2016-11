Réagissez

La maison de jeunes sise au chef-lieu des Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou, est dans un état de dégradation avancée. Les infiltrations à travers les salles sont légion.

Les portes de l’intérieur usées, les sanitaires inutilisables, la peinture est défraîchie, le mobilier vétuste, remontant à la date d’ouverture de cette infrastructure culturelle en 1983. Le réseau d’électricité est défaillant et certaines salles ne sont pas éclairées. Le chauffage n’existe pas, alors que le gaz de ville est disponible au chef-lieu depuis de nombreuses années. L’indisponibilité d’un gardien complique encore la situation. Tout cela influe négativement sur le fonctionnement de la maison de la structure.

Un jeune rencontré sur les lieux nous dira avec regret : «Notre daïra est lésée en termes d’infrastructures culturelles. Cette maison de jeunes est désertée à cause de sa détérioration. En hiver, elle se transforme en réceptacle des eaux pluviales en plus de l’insupportable froid. Il faut que les responsables du secteur concerné procèdent en urgence à sa réhabilitation et, pourquoi pas, inscrivent une nouvelle structure répondant aux normes».