Ouadhias : Journée d’information sur l’investissement agricole

Une journée d’information sur l’investissement agricole a été organisée, jeudi dernier, dans la commune des Ouadhias, à 30 kilomètres au sud de Tizi Ouzou, à l’initiative de la direction de wilaya des services agricoles (DSA).

Lors de cette rencontre qui s’est tenue à la salle des fêtes de l’APC, les organisateurs ont mis sur pied un programme d’activités concocté notamment avec les organismes intervenant dans l’accompagnement de l’investissement. Ainsi, des représentants de la BADR, Angem, CNAC, Ansej, Casnos et la Chambre d’agriculture ont pris part à cette manifestation afin d’expliquer aux présents les différents étapes susceptibles d’aboutir à un accompagnement efficace dans le cadre d’un investissement dans le domaine en question. Les activités de cette journée se sont déroulées en présence du directeur par intérim des affaires agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou, Makhlouf Laïb, et des responsables locaux. «Cette journée d’information a enregistré un impact positif et remarquable, surtout lorsqu’on sait qu’elle a regroupé plus de 400 personnes, entre éleveurs et agriculteurs de la région, venus s’informer des différents dispositifs qui peuvent les aider à s’engager dans un investissement porteur, et ce, avec l’accompagnement des dispositifs mis en place par l’Etat pour encourager justement ce genre de projets.

Nous tenons, d’ailleurs, à remercier les responsables de l’APC et de la daïra des Ouadhias, qui ont contribué à la réussite de cet événement», nous a expliqué Leïla Amir, responsable par intérim de la subdivision agricole.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la DAS de Tizi Ouzou a déjà organisé des activités similaires dans plusieurs autres localités de la wilaya, comme Tigzirt, Draâ Ben Khedda, Maâtkas, entre autres.