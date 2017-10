Réagissez

Les projets portant réalisation de 100 logements CNEP/APC et des 34 logements OPGI, inscrits au bénéfice de la commune des Ouadhias au sud de Tizi Ouzou, sont à l’arrêt.

Le premier projet lancé au début des années 2000, n’est toujours pas réalisé près de deux décennies après son lancement. Le projet est à présent bloqué et le chantier livré à l’abandon. Questionné à ce sujet, le P/APC des Ouadhias dira : «Les 100 logements APC/CNEP sont à l’arrêt et sont tellement dégradés que le CTC a demandé leur démolition.

Un différend entre l’APC et la CNEP a bloqué la finalisation de ce chantier». S’agissant des 34 logements de l’OPGI lancés en 2015, l’entreprise a plié bagages après avoir réalisé les travaux de terrassement et les fondations. Un litige entre l’entreprise et l’OPGI est à l’origine de cet arrêt. «L’affaire est portée devant le tribunal», signalera le maire.

Rappelons qu’à Ouadhias, la crise du logement se pose toujours. Des centaines de familles vivent dans des maisons en terre battue et dans des cités de recasement précaires. «Ne possédant ni terre à bâtir pour prétendre à l’auto-construction et n’ayant pas les ressources suffisantes pour postuler à un logement promotionnel, j’ai introduit une demande de logement social mais il est certain que je ne l’aurai pas de sitôt», déplorera un père de famille.