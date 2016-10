Ouadhias : Des cités en attente de travaux d’aménagement

Réagissez

Bien que le chef-lieu des Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou, ait bénéficié de plusieurs opérations d’aménagement urbain depuis de nombreuses années, certains quartiers comme c’est le cas dans les cités 5-Juillet, Tiqiwecht, Abane Ramdane et celle dite Zedma.

Un des résidants de ces groupes d’habitation fulminera : «Dans notre cité, c’est le chaos. Les accès ne sont pas revêtus, les trottoirs non réalisés et l’éclairage public non disponible, en plus des rejets du talweg des eaux usées qui se déversent à chaque précipitation de pluie. Nous demandons aux autorités locales de faire le nécessaire pour améliorer le cadre de vie des habitants.»

Le maire des Ouadhias, Akir Youcef, questionné à ce sujet, répondra : «C’est vrai, la situation de cette cité et d’autres est lamentable. Les habitants doivent savoir que nous n’avons bénéficié d’aucune opération entrant dans le cadre de l’aménagement urbain depuis 2012. Nous avons pourtant fait des pieds et des mains pour décrocher quelques opérations, en vain. Toutes nos fiches techniques sont au niveau de la direction de l’urbanisme et de la construction de Tizi Ouzou.

Nous appelons à notre tour le directeur pour nous inscrire quelques opérations afin de prendre en charge les doléances de nos concitoyens.» Signalons que le maire regrette que les subventions PCD soient réduites de plus de 60%. «Si les subventions n’étaient pas réduites, on aurait pu prendre au moins une ou deux opérations en charge, mais ce n’est pas avec 1,8 milliard de centimes que nous allons réaliser des travaux d’aménagement urbain», déplorera