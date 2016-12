Opposition à une coopérative immobilière

Réagissez

Les résidents de la cité des 18 Logements sociaux locatifs de Tadmaït (Tizi Ouzou) s’opposent à la construction d’un immeuble dans l’enceinte de leur cour, dénonçant la spoliation de cet espace de vie par des souscripteurs à une coopérative immobilière composée d’employés de l’administration.

Dans une déclaration remise à la presse, les contestataires font état du transfert et de la vente d’une partie de cette parcelle pour servir de coopérative immobilière à des fonctionnaires de l’APC de Tadmaït, de l’Agence foncière et du Service de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (Such). Ils sollicitent l’intervention des autorités compétentes pour mettre fin à ces agissements, qu’ils qualifient de «néfastes». Selon des documents fournis à El Watan, l’OPGI de Tizi Ouzou avait déjà émis, en 1989, un avis défavorable à la construction de cet immeuble.

Dans un courrier adressé par cet office au directeur de l’Agence foncière de Tadmaït, il est souligné : «Nous venons d’apprendre qu’une coopérative immobilière constituée d’employés de votre structure projette de construire un immeuble à l’intérieur de la cour des trois immeubles acquis par leurs occupants dans le cadre de la loi. De ce fait, nous vous signifions notre opposition ferme à la concrétisation de ce projet.» Même opposition formulée par le maire de l’époque, dans un courrier daté de 2008 adressé au président de ladite coopérative : «Suite à votre demande de permis de construire relative à la réalisation d’une coopérative dans l’enceinte de la cité des 18 logements OPGI, nous avons le regret de vous informer que nous émettons un avis défavorable.»

Motif invoqué par l’ancienne APC de Tadmaït : terrain litigieux conformément à deux correspondances de l’OPGI (1989 et 1997) portant sur une opposition à l’implantation de la construction sur un terrain destiné à l’implantation d’une aire de jeux, parking et espace vert, selon le document de l’ancienne APC de Tadmaït adressé au président de la coopérative immobilière en question.