Réagissez

Une opération-pilote de tri sélectif des déchets ménagers sera lancée au chef-lieu de Tizi Ouzou dans les prochains jours.

L’initiative de l’EPIC-Codem (Etablissement public à caractère industriel et commercial de Collecte des déchets ménagers) concernera dans un premier temps trois quartiers de la commune à savoir la Cité des fonctionnaires, les Bâtiments bleus et une troisième cité à Krim Belkacem en plus du village Redjaouna, souligne-t-on. Son élargissement vers d’autres quartiers de la ville se fera par la suite en fonction de la collaboration des collectifs citoyens.

Le principe est de récupérer le plastique et papier/carton, le verre puis les déchets organiques dans des bacs séparés pour encourager la récupération des matériaux. L’initiative vient ainsi en écho aux instructions du ministre des ressources en eau et de l’environnement lors de la visite qu’il a effectuée le 13 octobre dernier à Tizi Ouzou. Abdelkader Ouali avait constaté la saturation du casier du CET de Oued Falli à cause de l’absence d’un processus de tri des déchets au préalable.

Plus de 98% des déchets acheminés à Oued Fali sont enfouis. Le ministre avait alors appelé à augmenter la durée de vie du CET en encouragent le tri en amont. Ce travail a pourtant continué à être négligé, notamment à travers les grandes opérations de volontariat initiées au chef-lieu de wilaya, où les quantités de déchets collectés finissent enfouies (voir notre article «Les instructions du ministre oubliées»). Le développement de ce genre d’initiative pour ne pas se limiter à une opération-pilote est donc indispensable afin d’instaurer un système de gestion des déchets adéquat.