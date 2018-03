Radio Tizi Ouzou

Ondes positives

Réagissez





Confirmant sa bonne dynamique, la radio de Tizi Ouzou, qui diffuse sur la bande FM et via le web, a enregistré durant l’année 2017 une augmentation d’audience et d’attractivité des internautes pour ses programmes, sur la plateforme multimédia de l’ENRS.

Selon des statistiques de «Google Analytics», qui permet d’analyser l’audience d’un site web ou d’une application, cette station généraliste d’expression kabyle occupe la troisième place du podium des radios régionales les plus suivies en 2017 avec plus de 462 600 écoutes juste derrière celles de Sétif (6 772 000) et de Annaba (5 900 000). Cette montée en puissance, sept ans après son lancement, n’est pas le fruit du hasard. Un travail de fond a été entrepris par la nouvelle direction et le staff de ce média de proximité, sous la houlette de Arezki Azouz, un enfant de la radio. Pour être au diapason des éditeurs, la grille des programmes a été remaniée à plusieurs reprises, ces dernières années, en y injectant du sang neuf sur les plans rédaction, animation et production. Information de proximité, reportages, variétés, débats d’actualité se rapportant à la politique, la société, l’environnement, le tourisme, la religion, l’histoire, la culture, la médecine, le cinéma, la littérature et le sport sont au menu. Un forum mensuel, qui se veut un espace de libre débat, où sont invitées des personnalités de divers horizons, est animé au sein de l’espace culturel qui porte le nom de l’ancien journaliste et ex-responsable de la station régionale de Tizi Ouzou, Ferhat Oumalou. Le passage à 24 heures d’émission en 2016 est l’autre paramètre ayant contribué à l’augmentation de l’audimat, sachant que la «consommation» radiophonique est plus importante le soir. D’ailleurs, nombre de programmes proposés aux auditeurs de 7h à 17h sont rediffusés la nuit, comme cela se fait ailleurs. Les correspondants dans les principaux chefs-lieux de daïra amènent, eux aussi, un vent de changement médiatique dans leurs localités respectives. Outre la couverture par le compte-rendu des activités qui alimenteront les journaux parlés de la journée, les pages magazine et autres émissions spécialisées, ils interviennent «on live» chaque matin entre 7h45 et 8h pour informer les auditeurs des activités prévues dans leurs localités. La radio locale de Tizi Ouzou avait commencé à émettre le 1er novembre 2011, après son inauguration par l’ex-ministre de la Communication, Nacer Mehal, à l’occasion de la célébration des festivités du 57e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Très attendue par la population après 38 mois de travaux au lieu des 15 fixés comme délai de réalisation, cette radio était la 47e station à être mise en service depuis le lancement, en 1991, du programme national des radios locales, dont le réseau a été bouclé par l’inauguration, le 5 juillet 2012, de la radio de Boumerdès.

Ahcène Tahraoui