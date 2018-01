Nouvelles spécialités de formation professionnelle

Réagissez

En prévision de la rentrée de la session de février 2018, cinq nouvelles spécialités relevant du mode de formation par apprentissage seront introduites par la direction de la formation professionnelle. C’est ce que nous avons appris auprès de la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).

Il s’agit des spécialités vacher-trayeur, conseiller de vente, agent d’entretien et de maintenance des équipements de télécommunications, mécanique d’entretien en construction mécanique et sidérurgique, maçonnerie étendue. Un total de 11 578 postes de formation diplômantes et qualifiantes, dont 75 postes de formation en milieu rural et 450 de formation au profit de femmes au foyer seront mis à la disposition des apprenants, à la rentrée de février prochain. «Les inscriptions, qui ont débuté le 7 janvier, se poursuivront jusqu’au 17 février. Les journées de sélection se dérouleront les 18, 19 et 20 février. La rentrée officielle (reconduits et nouveaux stagiaires) aura lieu le 25 février 2018», a-t-on indiqué à la DFEP, ajoutant que les inscriptions par internet peuvent être faites sur le site du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels.