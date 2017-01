Réagissez

Le nouveau stade de Tizi Ouzou est toujours en chantier. D’une capacité de 50 000 places couvertes, avec un stade d’athlétisme de 6500 places, un stade de réplique en gazon naturel et un parking de 60 hectares, le complexe sportif n’est qu’à 65% d’avancement.

Le montant du budget est de 46 milliards de dinars, avec un ordre de service de démarrage des travaux délivré en mai 2010. Le stade de football est à 60%, celui d’athlétisme à 65% et les VRD à 75%. La date prévisionnelle de réception est une nouvelle fois repoussée au mois de juin 2017. Il est à signaler que le stade de football est constitué de 17 bâtiments dont 12 sont achevés à 100% s’agissant des gros œuvres, les autres blocs annexes étant à 80 %.

La toiture de 5000 tonnes (fabriquée en Turquie) commence à être livrée. 480 tonnes ont été réceptionnées. Leur montage a débuté en novembre 2016. Il est à rappeler que le stade, conçu initialement aux normes FIFA 2007, a été remis aux normes FIFA 2011. Le retard enregistré par ce projet est dû essentiellement au changement d’entreprises de réalisation. Au départ, le projet a été confié à une entreprise espagnole avant d’être affecté à un groupement d’entreprises, l’une turque et l’autre algérienne (ETRHB).

Il y a eu aussi un problème de financement, en plus des difficultés liées à l’approvisionnement en matériaux. Le risque d’un autre report plane, sachant que les entreprises butent encore sur différentes contraintes, dont les lenteurs administratives et les retards de payement. La crise économique actuelle et les restrictions budgétaires risquent de repousser l’échéance de livraison.