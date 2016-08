Réagissez

- La rentrée s’annonce difficile. Comment comptez-vous gérer la situation ?

Nous ne sommes pas dans une crise aiguë, mais la pression sur les places pédagogiques est énorme dans notre université. Les moyens disponibles doivent d’ailleurs être gérés de manière rationnelle. Nous espérons que les 4 300 places de Tamda soient livrées à temps, cela devra nous soulager. En ce qui concerne l’encadrement, nous ne sommes pas loin de la norme et je vous assure que les conditions s’améliorent d’une année à l’autre.

- Quelle sera votre démarche pour gérer les conflits qui secouent votre université ?

La situation est très difficile, j’en suis conscient, mais elle n’est pas pour autant compliquée. Je reste d’ailleurs optimiste. Le dialogue avec les partenaires sociaux, comme la section du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), celle du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap) et des organisations des étudiants est notre politique. Je privilégie l’aspect relationnel basé sur le respect mutuel en étant toujours au service d’une institution de la République. Une manière d’assurer la stabilité, car il ne peut y avoir de bons résultats pédagogiques dans le désordre.

- Comment se traduit le dialogue entre l’administration et les partenaires sociaux ?

Nous nous sommes déjà réunis avec ces différents syndicats au moins deux fois depuis mon installation. J’ai eu connaissance de leurs revendications, notamment celles des étudiants que je trouve légitimes. Nous avons pris ensemble des engagements qui sont transcrits dans les procès-verbaux. D’autre part, nous prévoyons aussi la signature prochaine d’une charte d’éthique et de règlement intérieur. La commission chargée de son élaboration sera installée incessamment et va être composée de représentants des syndicats et des enseignants.

Chaque partie doit assumer sa responsabilité. Il est du ressort de tous ces acteurs d’apporter la stabilité pour assurer une bonne formation à nos étudiants. Le recours à la manifestation ne doit se faire que lorsque cela est nécessaire. Ce dialogue élargi sera par la suite couronné par un séminaire à travers lequel nous comptons soumettre la charte à l’approbation de la communauté universitaire.