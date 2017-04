Réagissez

Dans plusieurs localités de la wilaya, l’eau se fait rare. Pour quelles raisons ?

L’eau est réellement disponible. C’est juste un problème de gestion au niveau local. Il est incompréhensible qu’avec la mise en service de la nouvelle conduite via Koudiet Acerdoun, au profit des villages de Tizi N’Tléta, la population continue de recevoir l’eau une fois par semaine. Ce n’est pas normal. C’est un problème de gestion au niveau de la localité. Le barrage de Taksebt est rempli à 60%, soit une quantité d’eau de 108 millions de mètres cubes. Nous produisons quotidiennement entre 250 et 300 000 m3. L’eau est donc disponible.

Un plan de rationnement a-t-il était mis en œuvre ?

Il n’y a aucun plan de rationnement. S’il y a des perturbations dans la distribution, il s’agit uniquement de problèmes de gestion au niveau des centres de distribution de la ressource, qui est gérée en fonction des quotas disponibles et des installations existantes. Il arrive malheureusement qu’un moteur tombe en panne, que le courant soit coupé…Il arrive toutes sortes de contraintes, alors les chefs de centres gèrent la situation comme ils peuvent et non comme ils veulent, ce qui est parfois à l’origine de perturbations dans l’alimentation des foyers dans certaines régions.

Quelles sont les mesures envisagées pour combler les lacunes dans le système de distribution ?

Notre entreprise couvre 1540 villages. La région est l’une des plus montagneuses du pays. Il nous arrive de pomper de l’eau à plus de 1000 mètres d’altitude. Voilà la réalité du terrain et malgré cela, nous nous attelons à assurer de bonnes prestations et avec des moyens d’intervention limités.

Nous sommes sollicités pour assurer une prise en charge efficiente du service public de l’eau, mais hélas notre présence sur le terrain est limitée. Le nombre de fuites commande un suivi quotidien et rigoureux à l’échelle du territoire de la wilaya, mais nos moyens sont limités. Le recouvrement des créances demande aussi une forte présence sur le terrain. Pour parer à cette situation, nous avons établi un plan de redressement en vue de renforcer nos moyens humains et matériels que nous avons transmis à la tutelle.

Qu’en est-il des barrages inscrits à l’indicatif de la wilaya ?

Il faut construire de nouveaux barrages pour les besoins futurs de la population de la wilaya et du centre du pays. La réception du barrage de Souk Tléta, qui est à présent à 33% d’avancement, est plus que souhaitable.

Le barrage de Sidi Khelifa est au stade de la levée des réserves. Ceux de Bounachi et de Stita sont en phase d’étude par les services de l’ANBT. L’eau est précieuse, mais sa gestion est délicate. Nous devons tous faire attention à nos gestes vis-à-vis de cette ressource. L’eau c’est la vie et le service public est aussi l’affaire de tous. Le civisme est plus que jamais recommandé.