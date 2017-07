Réagissez

Les élèves du lycée de Boudjima, à 25 kilomètres au nord de Tizi Ouzou, se sont distingués de fort belle manière lors de la finale de la deuxième édition du concours national de musique scolaire, qui s’est tenu la semaine dernière à Aïn Defla. Ces lycéens ont ainsi décroché la première place de cette compétition devant les représentants des wilayas de Aïn Defla et de Tissemsilt, qui ont eu respectivement les deuxième et troisième places. Le groupe, composé de Juba Kebir, Sabouni Ghiles, Aboutit Sofiane et Aziri Koceila, s’est imposé en tête du classement lors de ce concours, et ce, grâce à l’impressionnante prestation de ses membres. En individuel aussi, les lycéens de Boudjima se sont adjugés la première loge, notamment par Fariza Djouadi, qui a, par à sa voix envoûtante, épaté aussi bien les membres du jury que l’assistance. Notons que lors de leur déplacement à Aïn Defla, ces lauréats du concours national de musique scolaire ont été accompagnés par les enseignantes Djamila Belaïd et Malika Tounsi, ainsi que par le représentant de la direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, M. Brahimi. Par ailleurs, il est utile de rappeler que les élèves du lycée de Boudjima, qui s’imposent régulièrement en tête du classement dans l’examen du bac, ont déjà représenté la wilaya de Tizi Ouzou dans la phase nationale du concours interlycées.