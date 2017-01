Réagissez



Tarik Aït Menguellet emprunte le chemin de la chanson, emboîtant ainsi le pas à son père Lounis et à son frère Djaffar. Il vient de mettre sur le marché son deuxième opus intitulé Nnigh as (je lui ai dit), édité chez Carrefour des grands artistes-Izem.

Composé de huit titres, l’album est réalisé dans des conditions naturelles et acoustiques. La composition musicale de Tarik, qui allie le style moderne aux airs du terroir de la culture kabyle, est une production sonore entièrement créée par des instruments de musique classiques.

La flûte, le ney, la basse, le violon, le bendir, les guitares et l’harmonica offrent à l’oreille une écoute et des mélodies qui changent des rythmes produits par des moyens automatisés, tels que les synthétiseurs et les ordinateurs.

Nigh as, s’inscrit dans la même démarche musicale que son premier album Ddunit (La vie) sorti en 2012. Des musiciens biens connus, comme Salem Kerouche, Djaffar Aït Menguellet ou encore le percussionniste Saïd Ghezli, ainsi qu’un chœur de huit voix, ont donné un cachet collectif et naturel à l’album. Tarik Aït Menguellet revient sur son parcours: «J’ai toujours aimé chanter depuis mon enfance. J’ai appris à jouer de la guitare en chantant et j’ai appris à chanter en jouant de la guitare.

Je chantais les chansons des autres. Mon inspiration allait de mon père, Lounis, à Slimane Azem, en passant par Taleb Rabah, Cherif Kheddam, Fahem et d’autres encore. Ce qui se faisait en Orient et en Occident est également une source d’inspiration pour moi. C’est en 2012 que j’ai eu le courage de me jeter à l’eau, d’écrire et de composer mes propres chansons et de sortir mon premier album, Ddunit.»

Son pseudonyme, TAM, est son nom d’artiste, qui correspond en effet à ses initiales. Les textes et les musiques sont ses propres compositions.

La sortie de cet album le mois dernier a, d’après l’auteur, été bien reçue par le public. Des thèmes, tels que la vie et la mort, l’amour et la désillusion, l’enfance désabusée, le poète et sa relation avec le réel, l’émigration, le voyage et le retour, y sont abordés. Tarik Aït Menguellet est également auteur d’un très beau roman, Le petit prodige.