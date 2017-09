Mille six cent quatre-vingt contraventions en août

Réagissez

Le service de la sécurité publique de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a recensé durant le mois d’août dernier 43 accidents de la route ayant fait deux morts et 54 blessés. C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la police, transmis hier à la rédaction de notre bureau. Le bilan mensuel de la sûreté de wilaya fait également état de 1680 contraventions, 449 retraits de permis de conduire et 30 mises en fourrière.

Les infractions au code de la route relevées par la police de prévention ont trait généralement à l’excès de vitesse, aux dépassements dangereux, au non-respect des stops et à l’utilisation du téléphone portable au volant. Dans le cadre des actions de sensibilisation initiées par les services de la sûreté de wilaya, 5457 usagers de la route ont été sensibilisés aux risques de la route. Une légère hausse des infractions est constatée, comparativement au mois de juillet dernier, où 1228 contraventions ont été dressées, 346 permis de conduire retirés et 23 véhicules mis en fourrière. Durant cette même période de l’année (juillet), les services de police ont enregistré 64 accidents lors desquels deux personnes ont trouvé la mort et 71 autres ont été blessées.