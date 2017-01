Mekla (Tizi Ouzou) : L’eau potable rationnée

Réagissez

Alimentée pourtant à partir du barrage de Taksebt, la localité de Mekla ne reçoit l’eau potable qu’une journée par semaine.

Plusieurs villages de la commune de Mekla, sise à une trentaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, souffrent du manque d’eau. Les habitants d’Aït Fraoucen n’ont accès à cette denrée qu’une fois par semaine. Une situation pénalisante, qui n’intervient pas uniquement lors de la saison estivale. L’alimentation en eau potable d’une dizaine de villages est irrégulière même en hiver, où l’eau ne coule que très rarement dans les robinets. Le programme d’approvisionnement est fixé à une journée par semaine.

Le calendrier est toutefois souvent revu et la programmation décalée pour n’intervenir qu’une fois tous les huit jours, voire bien plus. L’approvisionnement ne dure que quelque heures dans la journée, obligeant la population à faire le plein chez eux et tenir jusqu’à la prochaine ouverture des vannes. Ces restrictions ne manquent pas de soulever des interrogations parmi la population pourtant alimentée en eau depuis le barrage de Taksebt réalisé sur oued Aïssi. Cette situation, qui s’abat de plein fouet sur certaines régions de la wilaya, reflète une réalité préoccupante. Il s’agit de la baisse et de l’insuffisance des quantités des ressources hydriques.

Les responsables du secteur de l’hydraulique dans la wilaya soutiennent depuis plusieurs semaines en effet que le niveau de l’eau dans le barrage de Taksebt, principale ressource qui alimente la wilaya, est en forte baisse. Le taux de remplissage du barrage a diminué ces derniers jours, pour atteindre un niveau «jamais égalé depuis sa mise en service», d’après les dernières déclarations des responsables du secteur à Tizi Ouzou.

Le niveau est descendu à 38% de la capacité du barrage, alors qu’il était à 41% au mois de novembre dernier. L’alimentation d’une partie de la wilaya d’Alger a d’ailleurs été suspendue en conséquence à cette baisse de la ressource hydrique. La capitale du pays bénéficiait jusque-là de 42% du volume d’eau pompé quotidiennement du barrage, à savoir près de 200 000 m³.

Le barrage de Taksebt, réalisé sur l’oued Aïssi, au sud-est du chef-lieu de la wilaya, continuera cependant à alimenter la wilaya de Tizi Ouzou, qui bénéficiait habituellement de 38%, soit 150 000 m³ quotidiens, et une partie de la wilaya de Boumerdès, avec un volume journalier de 81 000 m³, à savoir 20% de la quantité pompée. La faible pluviométrie n’est pas pour arranger la situation.

Des mesures de restriction dans l’alimentation en eau bien plus conséquentes ne sont d’ailleurs pas à écarter. La pose de compteurs demeure toutefois la solution préconisée par la direction des ressources hydriques afin d’éviter à la fois le gaspillage, mais aussi une distribution équitable de l’eau entre les communes et villages de la wilaya.