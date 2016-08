Mekla : Le projet d’hôpital en stand-by

Réagissez

Les citoyens de la daïra de Mekla déplorent le retard mis dans la concrétisation du projet d’hôpital de 60 lits affecté à la localité. Les démarches entreprises par des citoyens de la région auprès des pouvoirs publics sont restées vaines.

«On craint que ce projet soit mis aux oubliettes», souligne le président de l’association Tafsut, Omar Hamitouche. Il affirme que «l’assiette foncière a été choisie et l’étude finalisée depuis plusieurs mois». «D’autres démarches seront entreprises auprès du ministère de la Santé. Nous avons déjà été accueillis par le directeur. de la santé et nous allons nous déplacer au ministère dans les prochains jours afin d’appuyer notre cause.

Il faut réaliser cet hôpital qui est devenu le rêve de toute la population locale» L’association, qui a multiplié les courriers avec le concours de plusieurs comités de village, a pourtant «reçu un écho favorable affiché par les responsables du secteur». Notre interlocuteur rappelle que «la daïra de Mekla, composée de 43 villages répartis sur trois communes, compte 60 000 habitants». Nous avons tenté de joindre la direction locale de la santé pour nous éclairer sur la question, sans succès.