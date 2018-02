Mekla : Formation au profit des oléiculteurs

Réagissez

Les techniciens des services agricoles ont expliqué aux oléiculteurs les méthodes à suivre pour obtenir une huile d’olive de qualité.

Nos oliviers sont malmenés. Il faut apprendre les bonnes méthodes pour les sauvegarder et s’assurer ainsi une meilleure production.» Boukhalfa Kaci, inspecteur phytosanitaire à la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Tizi Ouzou a été catégorique en s’adressant aux agriculteurs venus prendre part à la journée de formation organisée, mercredi dernier, au village Djemaâ Saharidj (Mekla).

«Il est temps de bannir les mauvaises habitudes qui nuisent à la qualité du produit», ajoute-t-il, tout en poursuivant sa démonstration sur la taille des oliviers. Nous sommes ici entourés de plusieurs dizaines d’oliviers au sein même de la propriété de la famille Cherfa, Quelques femmes profitant de cette matinée ensoleillée s’affairent au ramassage des grains tombés lors des dernières intempéries.

Elles s’approchent par la suite pour agrandir le regroupement auquel ont aussi pris part des représentants de la DSA ainsi que ceux de la subdivision agricole de la daïra de Mekla. La présidente de l’association Femmes rurales, Mme Zahra Cherfa, participe à l’organisation de cette manifestation en collaboration avec les services agricoles.

La taille des oliviers est à l’ordre du jour mais très vite le tour sera fait de toutes les étapes indispensables pour l’obtention d’une huile d’olive de qualité. «Il faut bannir le gaulage. L’olive se cueille, elle ne se ramasse pas», insiste M.Kaci. Il explique que le fait de gauler abîme à la foi l’arbre et le grain. «Pour le transport et la conservation des olives, il faut des caissons au lieu de sacs en plastique.

La trituration doit aussi intervenir le plus tôt possible, car le taux d’acidité de l’huile est favorisé par une longue conservation du grain», affirme M. Kaci, tout en assurant que «pour tailler les oliviers, il est indispensable de préserver les branches fructifères, couper toutes celles qui ne laissent pas passer l’air et la lumière ainsi que celles qui s’étendent vers le haut», dira le formateur.

Il observe ainsi la propriété, repérant de loin tous les arbres «malmenés», selon lui. L’entretien de l’olivier c’est aussi de bien choisir l’outillage pour la taille, dit-il. «Il faut travailler la terre pour assurer une bonne irrigation, comme il est indispensable de relever tout signe de maladie qui peut détruire l’olivier, voire toute l’oliveraie si elle n’est pas traitée à temps», prévient-il encore citant le cas de la tuberculose.

Toutes ces consignes remettent certes en cause des habitudes bien ancrées, mais les agriculteurs semblent convaincus de la nécessité d’améliorer la production ainsi que la qualité de l’huile. La dégustation sur place d’une huile d’olive extra vierge captive d’ailleurs leur attention. «J’ai bien plus appris aujourd’hui qu’en plusieurs années dans mon champ», dira un agriculteur.

Mme Zahra Cherfa relève pour sa part la nécessité de former des spécialistes dans l’entretien des arbres. «Il faut multiplier ce genre de regroupement. Il est aussi indispensable de former des tailleurs ainsi que des greffeurs», dira-t-elle. Cela permettra d’entretenir les oliveraies pour une meilleure production oléicole.

La journée se termine d’ailleurs par la promesse d’initier d’autres formations élargies à des agriculteurs dans d’autres oliveraies de la région. L’oléiculture occupe 1130 ha de la superficie agricole de la daïra de Mekla où domine la variété du Chemlal. Selon Mouhand Ouchabane Mellal, subdivisionnaire agricole de la daïra, plus de 140 500 arbres y sont recensés. Les prévisions de la récolte cette année sont de près de 14 150 q d’olives et 240 400 litres d’huile.