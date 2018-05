Mechtras : Manque d’eau dans les villages

Réagissez

Plusieurs quartiers et villages et même le chef-lieu de la commune de Mechtras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou, subissent déjà la rareté de l’eau potable. Un habitant du quartier de Aït Ali Aïssa dira : «Nous ne sommes qu’en mai et nous commençons déjà à souffrir du manque d’eau potable. Nous appréhendons un été sans eau si les autorités et l’ADE locale ne prennent pas les mesures nécessaires en vue de nous faire parvenir cette denrée rare et précieuse.» Le président de l’APC, que nous avons questionné à ce propos, répondra : «Nous avons saisi l’ADE de Boghni, on nous a rétorqué que les quantités d’eau qu’elle reçoit à partir du barrage de Koudiet Acerdoun ont été réduites. Nous demandons aux responsables concernés d’intervenir pour répondre aux attentes des citoyens.»

A signaler que la localité de Mechtras est pourtant réputée pour sa richesse hydrique, avec des dizaines de fontaines publiques, des centaines de puits et deux cours d’eau traversant le chef-lieu communal. Au sujet de la fontaine dite «du roi» sabordée par des inconnus depuis des années, le maire de Mechtras répondra : «Cette fontaine est importante, son débit est de 32 litres par seconde. Une entreprise est sur les lieux pour sa réfection et la récupération de son eau qui sera distribuée en complément à la population.»