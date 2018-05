Mechtras : Le projet du nouveau siège de l’APC relancé

Réagissez

L’Assemblée populaire de la commune de Mechtras, au sud de Tizi Ouzou, a décidé depuis l’année 2007 de construire un nouveau siège de mairie vu que l’existant est vétuste, exigu et incommode à la prestation de service de qualité. Ce projet, lancé dans le cadre des programmes communaux, a englouti 4 milliards de centimes. Après différents arrêts du chantier, les travaux viennent d’être relancés.

«Deux entreprises sont actuellement sur place, l’une est en charge de réaliser la chaufferie et l’autre le réseau internet. Pour ce qui est du mur de clôture, nous avons résilié avec l’entreprise en charge de sa construction et nous allons confier cette tranche du chantier rapidement pour pouvoir réceptionner le siège en juin et l’inaugurer officiellement le 5 juillet prochain», nous a appris le maire de Mechtras, Omar Cheballah.

A rappeler que l’actuel siège de l’APC est en état de dégradation avancé, ne disposant ni de sanitaires et encore moins d’une salle de réunion pour les élus. Le service de l’état civil est un sous-sol sans aération.