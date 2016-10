Réagissez

L’association Tala Ouguelidh, en collaboration avec l’APC de Mechtras, au sud de Tizi Ouzou, a organisé vendredi dernier la 4e édition de la fête de la plaquemine, au centre de formation professionnelle Messaoudi Saïd. Ils étaient 22 exposants à prendre part à cette rencontre.

La plaquemine a occupé une place de choix, puisque plusieurs stands ont été consacrés à ce produit. Cette manifestation a été aussi l’occasion pour exposer d’autres produits du terroir, comme le miel et l’huile d’olive. Outre l’arboriculture, des artisans ont pris part à cette manifestation avec des expositions vente de la robe et du bijou kabyles.

Les dispositifs comme l’Anjem, l’ANEM, la CNAC et l’Ansej sont également représentés pour expliquer aux jeunes les démarches à suivre pour décrocher un emploi ou un prêt. Les organisateurs ont également prévu un programme d’activités culturelles et artistiques. Il s’agira surtout d’un gala en hommage au chanteur Medjahed Hamid, avec la participation de Hacene Ahres, Samir Meziani et de Ali Meziane. A l’ouverture officielle de la fête, étaient présents les autorités locales et de l’APW en plus de nombreux invités de marque et d’un nombreux public.

Le président de l’association Tala Ouguelidh, Hakem Massinissa, dira : «Notre objectif est de faire sortir notre région de l’anonymat et de faire la promotion de la plaquemine pour contribuer à la relance de l’économie dans notre commune.» Un défilé de mode a eu lieu avant-hier pour l’élection de «Miss plaquemine». Cette fête de la plaquemine de Mechtras est également une opportunité pour mettre en valeur l’arboriculture, l’apiculture et la cuniculture.