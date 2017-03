Mechtras : Clôture du festival de la chanson moderne

Réagissez

La 11e édition du Festival de la chanson moderne de Mechtras, au sud de Tizi Ouzou, sera clôturée ce samedi. Signalons que ce festival, qui a débuté mercredi dernier, a été dédié à la mémoire du premier directeur de la maison de jeunes de Mechtras, Mouloud Ouerdane.

Un cadre qui a gravi tous les échelons pour assurer le poste de DJS des wilayas de Chlef, Blida et Alger entre 1975 et 1983. Il a également occupé le poste de directeur central au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est devenu par la suite président de la Fédération nationale de cyclisme et membre du Comité olympique. Il s’est éteint le 9 novembre 2008 des suites d’une longue maladie. A signaler qu’un riche programme a été préparé par les organisateurs du festival. Il s’agit de différentes expositions, d’un atelier de guitare et d’une conférence sur des thèmes artistiques. Des excursions ont été organisées pour les hôtes de Mechtras. A rappeler que des artistes de trois wilayas ont participé à cette édition (Ghardaïa, Khenchela et Blida). Onze groupes musicaux étaienté au rendez-vous pour égayer le public. A la clôture, aujourd’hui, il est prévu un grand gala artistique avec le célèbre groupe Debza, ainsi que la chanteuse Siham Stiti et les chanteurs Bayleche et Brahim N’Ath Ghobri.