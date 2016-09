Mechtras : 300 foyers non raccordés au réseau du gaz naturel

Réagissez

Bien que le réseau du gaz naturel ait été réalisé à Mechtras (sud de Tizi Ouzou) depuis plusieurs années, des centaines de foyers ne bénéficient pas de cette commodité.

«J’habite au chef-lieu communal, mes voisins sont raccordés au gaz depuis plusieurs années, mais mon habitation et celles de mes voisins immédiats ont été oubliées. Nous avons bien sûr interpellé les autorités locales qui nous ont appris qu’un projet d’extension existe mais nous attendons depuis plusieurs années, en vain», déplorera un chef de famille.

Signalons que l’APC avait recensé 550 foyers non raccordés au réseau du gaz dans les quartiers du chef-lieu communal, comme Bouaqala, Idouhar, Ahetsu...Des démarches ont été effectuées auprès de la direction de l’énergie et des services concernés. Un projet d’extension a été finalement accordé, au grand bonheur des familles concernées.

L’entreprise a entamé les travaux depuis plus d’une année. «Les travaux de branchement ont été effectués au niveau de plus de 250 foyers. Alors qu’il en restait 300 foyers non raccordés, l’entreprise a abandonné les travaux depuis plus de 3 mois. Nous demandons aux responsables du secteur concerné d’intervenir en vue d’une reprise des travaux rapide et une mise en service du réseau avant l’hiver», demandera Ben Chabane Hocine, vice-président à l’APC de Mechtras.