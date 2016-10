Manque de sensibilisation dans les entreprises

Réagissez

L’absence de statistiques détaillées sur les accidents enregistrés sur les lieux du travail ne signifie certainement pas que ces cas ne surviennent jamais. Leur nombre serait au contraire important.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura (CCID) à Tizi Ouzou, Ameziane Medjkouh, relève d’ailleurs «un taux relativement élevé d’accidents en milieu du travail». Il existe, certes, certains secteurs qui sont plus touchés que d’autres, à l’instar de celui du bâtiment ou encore des travaux publics, mais le risque est aussi présent dans les autres milieux professionnels.

La question actuelle est sans doute celle de devoir prévenir et limiter ces accidents ainsi que tous les risques pouvant nuire à la santé et la sécurité des travailleurs en milieu professionnel. «Sensibiliser et informer» sont les deux actions qui s’imposent dans l’immédiat et dans un contexte où la prise de conscience des risques n’existe pas forcément. Le président de la CCID voit dans la sensibilisation une urgence, notamment à l’égard des «petites entreprises dont l’effectif ne dépasse pas les dix salariés» où le volet de la sécurité est négligé par l’employeur, mais aussi par le travailleur, parfois inconscient des risques.

Ameziane Medjkouh privilégie comme solution l’organisation de manifestations, séminaires et journées de formation au sein des entreprises afin d’attirer l’attention des employeurs sur le volet de la sécurité mais aussi la sensibilisation des salariés sur les risques qu’ils encourent au quotidien. «La sensibilisation est dans les prérogatives de l’inspection du travail qui doit multiplier les manifestations en direction des entreprises».

Cet organisme a d’ailleurs organisé quatre journées d’information en 2015, apprend-on. Des initiatives à multiplier et à élargir à tous les secteurs d’activités pour un meilleur impact. Le représentant de la CCID souligne que la tâche devient difficile au moment où l’IT «est très sollicitée et les moyens dont elle dispose ne répondent pas à la demande».

Le travail de sensibilisation doit aussi impliquer d’autres acteurs pour une large campagne destinée à toucher le plus grand nombre d’entreprises. C’est le cas de la CCID dont le contact permanent avec les opérateurs économiques permet de leur prodiguer «des conseils et de les orienter vers des organismes spécialisés dans le domaine de la prévention pour éviter au maximum les situations regrettables d’accidents en milieu du travail», conclut le président de la Chambre de commerce et d’industrie.