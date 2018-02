Mâatkas (Tizi Ouzou) : Volontariat pour nettoyer la ville

Réagissez

La commune de Mâatkas, au sud de Tizi Ouzou, vit une situation environnementale dramatique. La nature est sévèrement mise en danger et l’insalubrité règne dans la localité.

Pour remédier à la situation, les autorités locales n’ont d’autre choix que le recours à des actions de volontariat pour protéger l’environnement et nettoyer la ville de Souk El Khemis. Le premier responsable de la commune, Lyes Laguel, dira : «Nos moyens humains et matériels sont limités.

Nous n’avons pas d’ouvriers de la voirie et n’avons pas de véhicules pour assurer une collecte régulière des déchets à travers le chef-lieu et les 45 villages. Nous n’avons d’autre solution que d’appeler la population, les comités de village et les associations à participer massivement à des opérations de volontariat pour faire reculer l’insalubrité et évacuer ces immondices qui envahissent la ville.

Nous appelons les autorités de wilaya à nous accorder des postes budgétaires et à nous doter de moyens roulants pour prendre en charge la protection de l’environnement et assurer le ramassage des ordures ménagères. Nous comptons 45 villages et 18 écoles primaires, en plus du centre de santé et des unités de soins. Il est impossible d’assurer avec les moyens actuels une bonne collecte», dira encore le P/APC.