Maâtkas (Tizi Ouzou) : Le CSA Cheurfa dans la tourmente

Le club sportif amateur de Cheurfa (CSA), dans la commune de Maâtkas, à une vingtaine de kilomètres au sud du chef-lieu de Tizi Ouzou, a été créé en 2010.

Il totalise 120 athlètes dans quatre disciplines (le karaté, le kempo, la boxe chinoise et l’athlétisme). Le club a obtenu plusieurs titres régionaux et nationaux, notamment en karaté et en boxe chinoise. En dépit des ambitions de ce club, les moyens restent insuffisants. Le président du club, Chérif Saïdoun, déplore: «Nous avons un programme ambitieux et la pâte existe, mais nous manquons de subventions. Nous appelons les responsables à nous soutenir au lieu de nous mettre les bâtons dans les roues.

Nous demandons le minimum de moyens, sinon nous n’aurons d’autre choix que de mettre la clé sous le paillasson et de livrer nos 120 athlètes à la rue.» Récemment, le CSA de Cheurfa a été invité à participer à un tournoi en Pologne, mais les difficultés qu’a rencontrées le club sont multiples. «Pour participer à ce tournoi, c’est un donateur qui a mis la main à la poche, mais, hélas, nous avons été bloqués au niveau de la fédération».

M. Saïdoun explique : «Nous avons fait toutes les démarches nécessaires et avons aussi l’autorisation de la direction de la jeunesse et des sports et de la ligue de karaté. Mais, au niveau de la Fédération nationale, notre autorisation de participation a été bloquée. Le directeur technique national, qui a promis de nous aider, n’a pas tenu ses engagements.» Le CSA constate que ces blocages sont démotivants. Les jeunes athlètes ne comprennent pas ces embûches, alors qu’ils attendent une assistance et des prises en charge de la part des dirigeants du sport.