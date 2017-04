Maâtkas : Mise en service d’une station internet

Réagissez

Dans le cadre de la généralisation du service 4G LTE (Long Term Evolution) dans la wilaya de Tizi Ouzou, une nouvelle station de la quatrième génération a été mise en production au niveau de la commune de Souk El Thenine, dans la daïra de Maâtkas, dont la capacité d’accueil de la station est estimée à 600 abonnés. Cet équipement s’ajoute aux 56 stations similaires déjà opérationnelles à travers le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, dont 24 ont été installées et mises en production durant l’année 2016. En plus de la modernisation des prestations de télécommunications assurées par l’entreprise, l’opération permettra aux populations des zones enclavées de bénéficier de l’internet et des avantages de la 4 GLTE, a-t-on indiqué à la direction de wilaya d’Algérie Télécom.

Le programme de développement de cet opérateur de téléphonie au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou se poursuit pour couvrir d’autres localités, à l’image des villages Beni Medes, Houra et Moknéa, dont la mise en production interviendra incessamment, annonce la même source.