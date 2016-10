Réagissez

Les jeunes sportifs des clubs du FC Aït Zaim et l’OS Maâtkas ont profité de la visite du wali, Mohamed Bouderbali, mercredi dernier dans la daïra de Mâatkas, pour crier leur désarroi et exprimer leurs difficultés à maintenir leurs activités sportives.

«Nous n’avons aucun espace sportif digne de ce nom. Aidez-nous à améliorer l’état des lieux pour développer la pratique sportive à Maâtkas», demande un dirigeant, s’adressant au wali. Celui-ci, pour sa part, s’est contenté de répondre : «Nous allons nous battre pour décrocher des projets au profit de Maâtkas et de la wilaya.» En effet, la commune de Mâatkas, à 25 km au sud de Tizi Ouzou, ne dispose pas de structures sportives dignes d’un chef-lieu de daïra.

Malgré ses deux clubs de football, le FC Aït Zaïm et l’OS Maâtkas, qui évoluent dans le championnat de wilaya, aucun stade n’est disponible dans le territoire de la commune. «Nos clubs sont des SDF et sont contraints de recevoir des équipes adverses toujours hors de leurs bases», déplore un dirigeant de l’OSM. La salle de sport du chef-lieu communal est dégradée. La toiture est tellement détériorée que la moindre averse transforme le terrain de jeux en patinoire. Les vitres sont cassées, l’éclairage inexistant et les vestiaires hors d’usage. La salle affectée aux arts martiaux est une cave sans aération.