Maâtkas : Les habitants d’Aït Ifrek s’organisent

Le village Aït Ifrek, dans la commune de Maâtkas, connaît une animation particulière créée par les habitants, qui ont entrepris des actions d’intérêt général.

Ainsi, c’est le branle-bas de combat chez ces villageois, qui veulent donner un nouveau «look» à leur village. Pour les habitants, cette action est motivée par la probable participation au concours du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, organisé chaque année par l’APW. Ils procèdent ainsi à des actions de volontariat pour le nettoyage et l’embellissement du village.

L’association culturelle Imghan N Tmusni et le comité de village organisent le cadre de mobilisation et l’organisation de cette action. Abdenour Dahmoun, président du comité de village, indiquera que les moyens matériels et financiers du village ont été engagés pour réussir cette opération. Pour sa part, Mouloud Naâs, premier responsable de l’association organisatrice, estime que la participation à ce concours est une importante motivation pour améliorer le cadre de vie de la population.