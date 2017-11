Logement AADL 2 : Marche de souscripteurs de Tizi Ouzou

Réagissez

Des souscripteurs au programme de logements location-vente, AADL 2, de la wilaya de Tizi Ouzou ont organisé, hier, une marche au chef-lieu de wilaya pour demander le démarrage des travaux de réalisation des logements. A l’appel de leur association, des souscripteurs concernés par ce programme de l’Agence nationale de l'amélioration et développement du logement (AADL), s’étaient regroupés à la placette du musée, au centre-ville, d’où la procession s’est ébranlée vers le siège de la wilaya en empruntant le boulevard Houari Boumediene. Des banderoles sur lesquelles était écrit : «Nos revendications sont légitimes», «Nous demandons le lancement des travaux des logements AADL 2» et «4 ans, ça suffit !», ont été brandies par les participants à cette marche, a-t-on constaté. Arrivés devant le siège de la wilaya, les manifestants ont rappelé leurs revendications rapportées sur une déclaration dont des copies ont été remises à la presse et aux autorités locales. Parmi ces revendications, l’association des souscripteurs demande le lancement de tous les projets de logement inscrits au programme AADL 2013 et le respect des délais de réalisation. Des membres de cette association ont été reçus par le wali, Mohamed Bouderbali, qui les a rassurés quant à la prise en charge de leurs revendications, a-t-on appris des concernés.