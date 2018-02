Livraison du premier tronçon l’été prochain

Réagissez

Le chantier a enregistré beaucoup de retard en raison du manque de crédits de paiement et des oppositions de propriétaires terriens.

Le projet de réalisation de la pénétrante autoroutière devant relier la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest accuse d’importants retards. Le chantier, d’une longueur de 48 km, est prévu entre la localité de Draâ Ben Khedda (Tizi Ouzou) et celle de Djebahia (Bouira). Il a été lancé en réalisation au mois de mars 2014, pour un délai de 36 mois. Les 36 km prévus dans la wilaya de Tizi Ouzou ne sont actuellement qu’à 40% de taux de réalisation.

Un tronçon de dix kilomètres devait être réceptionné à la fin de 2017. Deux kilomètres seulement de ce premier tronçon sont actuellement achevés, selon Smaïl Rabehi, directeur des travaux public (DTP) de la wilaya. Il souligne que le taux d’avancement dans la réalisation du reste de cette même partie est à moins de 60%.

La réception de ces dix kilomètres ne se fera pas avant le troisième trimestre de l’année en cours. «Nous avons l’engagement du maître d’œuvre, à savoir le groupement composé de deux entreprises turques (Ozgun et Nutrol) et une autre algérienne (Engora) pour nous livrer le premier tronçon d’ici le troisième trimestre de cette année», soutient-il, rappelant que cinq ouvrages d’art, entre ponts, échangeurs et un viaduc, sont prévus sur ce même tronçon. Le manque de crédits de paiement est principalement à l’origine de tous ces retards.

Les entreprises en charge des travaux n’ont pas été payées depuis de longues semaines. «Toutes les situations financières sont en train d’être réglées au fur et à mesure», souligne toutefois M. Rabehi. Cette situation s’est longtemps répercutée sur la cadence des travaux, qui ont sensiblement diminué. Le chantier a même été suspendu à plusieurs reprises. «Nous avons aussi l’assurance du groupement d’entreprises pour le renforcement des moyens humains et matériels et pour faire en sorte que les travaux avancent vite», ajoute le responsable, qui note un suivi régulier du chantier.

Il estime aussi que la livraison de la totalité du projet ne se fera pas avant l’année prochaine. La réalisation de la pénétrante autoroutière a dès son lancement connu des difficultés, suite notamment à la multiplication des oppositions des propriétaires terriens, qui ont bloqué les travaux à plusieurs reprises. Ces mêmes difficultés peuvent refaire surface, étant donné que les opérations d’indemnisation, et donc d’expropriation, ne sont pas encore totalement assainies.