Liber-thé, un lieu de lecture et de détente

Réagissez

Cet espace accueille des rencontres avec des écrivains, des...

Cet espace accueille des rencontres avec des écrivains, des universitaires et des artistes.

Outre les soirées théâtrales, musicales et sportives organisées à l’occasion du mois sacré, un café littéraire est également ouvert dans le chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit de Liber-thé, un lieu de convergence pour les férus de la lecture en particulier et les amateurs d’activités culturelles en général.

L’initiative revient au jeune Ahmed Abdenbi et à deux autres étudiants de l’école nationale polytechnique d’El Harrach, qui ont aménagé un bel espace au centre commercial La Tour, sur le boulevard Krim Belkacem, en face du supermarché Errahma, pour en faire un Café littéraire.

Cet endroit est conçu, d’ailleurs, de manière à accueillir même des rencontres avec des artistes et écrivains, dans un cadre convivial qui permet au citoyen d’avoir un moment de détente après la rupture du jeûne, en ce mois de ramadan. «Nous allons organiser des rencontres avec des personnalités du monde culturel, scientifique et universitaire pour débattre de divers thèmes, en présence, entre autres, des artistes, écrivains et des étudiants», nous a confié Ahmed Abdenbi.

Dimanche, lors de la cérémonie d’ouverture de ce café littéraire, Hacène Halouane, professeur au département de français de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, a estimé que de cet endroit peut accueillir aussi d’importantes personnalités autours des rencontres littéraires. «C’est une initiative louable», a-t-il dit. «C’est vraiment original.

Tout y est et fait de matériaux de récupération, des planches de palettes de bois blanc et de vieux pneus transformés en salon haut de gamme et en bibliothèques sur lesquelles des livres sont à disposition. «C’est magnifique», enchaîne Djamel Laceb, l’un des initiateurs du Café littéraire de Ouacifs. Arezki Chenane, professeur à la faculté des sciences économiques de Tizi Ouzou a, lui aussi, souligné l’importance de l’initiative de ces jeunes étudiants qui vise à redonner une âme à la lecture dans un espace très convivial conçu justement pour le savoir. «Je tiens à saluer ces jeunes étudiants.

Ce Café littéraire sera un lieu de convergence pour ceux qui cherchent un lieu de détente et de savoir, notamment en ces soirées du mois sacré», a-t-il ajouté. Enfin, il est utile de noter que, pour ce mois de Ramadhan, le Café littéraire Liber’thé de Tizi Ouzou est ouvert à partir de 21h et jusqu’à 2h.