Les villageois interpellent le wali

Réagissez

Les comités de village de Aït Abdelmoumène, dans la commune de Tizi n’Tléta, ont saisi l’opportunité de la visite du wali dans la daïra des Ouadhias, mercredi dernier, pour l’interpeller par une requête sur les difficultés que rencontrent les citoyens de la localité en matière de prestations sanitaires et postales.

«Notre village, fort de 14000 habitants, est démuni. Pour la moindre opération postale, les villageois se rendent jusqu’au chef-lieu, distant de 7 kilomètres. Notre unité de soins n’est pourvue ni de médecin ni de fauteuil dentaire et encore moins de médicaments en plus de son état de dégradation avancée». Et d’appeler: «Nous vous demandons de rouvrir notre agence postale, d’autant plus que nous disposons d’un bureau adéquat. Nous vous demandons aussi de prendre les mesures nécessaires afin de doter notre unité de soins de personnel, d’équipements et de médicaments.»