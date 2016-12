Les villageois écrivent au ministre de la santé

Réagissez

Les villageois d’Illoula Oumalou, 60 km à l’est de Tizi Ouzou, ont rendu publique, dimanche dernier, une pétition adressée au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.

Dans cette pétition, les villageois suggèrent au premier responsable du secteur de la santé deux sites pour l’implantation du projet d’hôpital de 60 lits qui a été accordé et inscrit, récemment, pour la daïra de Bouzeguène. Les villageois préconisent respectivement les sites d’Azaghar, dans la commune de Bouzeguène, et Messouya, dans la commune d’Illoula Oumalou, qu’ils considèrent comme adéquats, avec des terrains plats, accessibles aux populations des deux communes et même des communes limitrophes. Les quatre maires des communes de Bouzeguène, Idjeur, Aït Zikki et Illoula Oumalou, auraient, selon cette pétition, opté initialement pour le site d’Azaghar pour accueillir ce projet d’hôpital tant attendu. Les rédacteurs de la pétition ne précisent pas comment lever les oppositions qui caractérisent les deux sites qui attendent d’accueillir le stade communal (Azaghar) et le CET (Messouya), des projets qui sont toujours maintenus.

A noter que cette pétition des villageois est venue contrarier quelque peu la décision de la commission ministérielle de choix de terrain, qui a opté pour le POS (Plan d’occupation du sol) n°10 d’Imoughlawene, près d’Aït Ikhlef, pour recevoir le projet d’hôpital de 60 lits. C’est dans ce POS que de nombreux projets ont été lancés, comme le siège de la Protection civile de grande envergure, la brigade mobile de police judiciaire, des programmes de logements sociaux, etc. Cependant, tous ces projets ont été bloqués et leur relance reste assujettie au lancement du projet d’hôpital

dans le POS.