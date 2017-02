Les villageois d’Ath Kouffi élargissent la route

Réagissez

Ath Kouffi, un village de 9 000 habitants

Près de huit milliards de centimes ont été collectés par le village d’Ath Kouffi pour élargir la route qui mène vers Tala Guilef, sur une distance de 8 km. Les travaux ont atteint un taux de 70% de réalisation.

Devant l’inertie et la lenteur des pouvoirs publics à répondre aux préoccupations des citoyens, notamment dans les régions rurales, les habitants d’Ath Kouffi, dans la commune de Boghni, à 50 kilomètres au sud de Tizi Ouzou, ont décidé de se prendre en charge en lançant des travaux d’amélioration du cadre de vie grâce à la grande mobilisation des villageois. Ces derniers ont ainsi pris la louable initiative de réaliser un projet d’intérêt général et qui rentre dans le cadre du développement de l’activité touristique dans cette région. Le projet en question consiste ainsi en l’élargissement d’un tronçon routier de plus de huit kilomètres, qui desservira le site touristique de Tala Guilef.

Le taux d’avancement des travaux a atteint 70%, comme nous l’a bien précisé Zouhir Mammeri, secrétaire général du comité du village précité. M. Mammeri ajoute que le coût de ce projet est estimé à 80 millions de dinars. Les fonds nécessaires à cette opération ont été collectés, sous forme de cotisations, auprès de la population locale et les contributions des émigrés du village établis en Europe, au Canada ainsi qu’aux USA.

Notre interlocuteur a également souligné que la route en question peut servir de voie de communication importante et susceptible de contribuer à créer une dynamique économique dans la région. «Nous voulons aussi que cette route soit, à la fin des travaux de son élargissement, proposée pour son classement comme route nationale numéro 30 bis, puisqu’il s’agit d’un tronçon important. Notre objectif est de développer le tourisme de montagne, surtout lorsqu’on sait que notre village est situé au cœur du parc national du Djurdjura et à quelques encablures seulement du magnifique site de Tala Guilef», a-t-il ajouté.

Le dynamisme des citoyens de cette région de haute montagne de Kabylie attire l’attention car ces derniers réussissent à sortir leur village de la torpeur et de l’isolement en comptant seulement sur leur volonté inflexible. «La solidarité est la seule et unique planche de salut pour sortir de l’enclavement et donner une image florissante à notre localité. Il s’agit, en effet, d’une initiative qui ressuscite amplement l’esprit d’entraide d’antan, pour faire des travaux via des volontariats», dira M. Mammeri.

Les ambitions du comité de village d’Ath Kouffi ne s’arrêtent aucunement à ce stade, puisque les habitants de cette contrée comptent aussi entamer, à la fin des travaux d’élargissement de la route vers Tala Guilef, le projet d’alimentation en eau de source. «Le deuxième projet inscrit dans notre agenda est celui de l’alimentation en eau potable.

D’ailleurs nous avons deux sources à restaurer. Il s’agit de celles de Tala Guilef et Tazmourt N’Bouamar», explique de son côté Rachid Mammeri, président du comité de village. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu’Ath Kouffi, qui compte une population estimée à 9 000 habitants, est également un village martyr, surtout si l’on se réfère au nombre de chouhada (400) tombés au champ d’honneur durant la guerre de Libération nationale.