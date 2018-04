Réagissez

Le projet de raccordement au réseau de gaz naturel des villages de la commune d’Aït Zikki peine à se concrétiser.

Après deux années de retard dues aux multiples oppositions, et alors que ces dernières ont été levées, les deux entreprises engagées et qui ont signé des contrats avec le maître d’ouvrage, donnent l’impression d’être démunies de moyens. Les habitants que nous avons contactés observent avec dépit le rythme très lent d’avancement des travaux.

Les habitants, tout autant que le P/APC, déplorent l’énorme retard accusé pour la mise en service du réseau du gaz à Aït Zikki. Depuis plus d’un mois, l’une des entreprises chargées des travaux d’une partie des villages de la commune n’est plus en poste. Il ne reste qu’une seule, mais elle n’emploie que deux ouvriers qui travaillent avec les moyens du bord. Seuls les réseaux principaux des villages ont été réalisés.

Les branchements individuels et les constructions de boîtes pour les compteurs, synonymes de l’arrivée imminente du gaz, attendent toujours d’être lancés.

La population d’Aït Zikki, vivant en zone montagneuse, rêve depuis des lustres de jouir des bienfaits de ce combustible de l’ère moderne. Il s’agit de la dernière commune non encore raccordée au gaz naturel dans la daïra. «Nous avons perdu tout espoir de jouir de cette énergie à l’hiver prochain.

De toutes façons, nous prenons chaque année nos dispositions pour reconstituer nos stocks en bois de chauffage, en gas-oil et en gaz butane», dira un quinquagénaire du village d’Agouni Filkane, le plus haut et le plus éloigné des villages d’Aït Zikki.