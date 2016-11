Les travailleurs de la santé manifestent

Réagissez

Des travailleurs du secteur de la santé ont marché hier à Tizi Ouzou à l’appel de leur coordination de wilaya affiliée à l’Union générale des travailleurs algérien (UGTA).

Parmi les principales revendications soulevées, les manifestants réclament la généralisation de la prime de contagion, ainsi que la hausse du taux des allocations familiales. La prime de scolarité subit aussi une disparité entre le secteur de la santé de Tizi Ouzou et celui des autres wilayas. Les manifestants dénoncent par leur action le refus de certains responsables d’établissements sanitaires de signer les départs à la retraite des fonctionnaires. Dans un autre registre, les protestataires réclament aussi l’intégration des vacataires. Une catégorie «très vulnérable et exploitée», selon eux, étant donné qu’«ils travaillent beaucoup plus que les 5 heures pour lesquelles ils sont payés», soutiennent les représentants des travailleurs.

Ils se demandent d’ailleurs «pourquoi on continue à se rejeter la balle entre le ministère de la Santé et celui du Travail, alors que les vacataires des autres secteurs ont été intégrés, à savoir ceux de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur». La marche ayant réuni des médecins, des infirmiers, des corps communs, entre autres catégories de travailleurs du secteur de la santé, a été initiée depuis le siège de l’Union de wilaya de l’UGTA, jusqu’à l’administration des finances.