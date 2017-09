Les subventions aux APC réduites

Réagissez

La commission des finances de l’APW de Tizi Ouzou s’est réunie mardi dernier pour répartir le montant de 12 milliards de centimes entrant dans le budget supplémentaire 2017.

A signaler que l’APW a réceptionné plus de 260 fiches techniques de la part des assemblées communales. Pour satisfaire le total des fiches techniques émises par les APC, il faudrait davantage de financement, estime-t-on à l’APW. La commission des finances a alors décidé d’accorder une enveloppe de 100 à 150 millions de centimes par commune. Le président de la commission, Mohamed Achir, a indiqué: «Le budget est insuffisant pour honorer l’ensemble des fiches techniques. Nous en avons réceptionné plus de 267 rien que durant l’année en cours. Pour les prendre toutes en charge, il nous faudrait beaucoup plus d’argent. Pour être équitables, nous avons retenu une fiche technique de 100 à 150 millions de centimes par commune». A rappeler que les subventions allouées aux APC sont destinées aux opérations d’intérêt général, comme la réalisation de clôtures, de murs de soutènement, de stèles, d’assainissement, d’extension du réseau électrique, d’AEP…

Par ailleurs, la commission sociale de l’APW a déjà procédé au cours de la semaine passée à la répartition des subventions destinées au mouvement associatif à travers la wilaya de Tizi Ouzou. La cagnotte destinée aux associations dans le cadre des budgets primitif et supplémentaire a été revue à la baisse. «Nous ne disposons que de 7,7 milliards de centimes à répartir sur 526 associations. Nous avons essayé d’en faire bénéficier l’ensemble des associations actives, mais avec de petites subventions allant de 10 millions à 50 millions de centimes», dira le président de la commission sociale, Smaïl Ben Hamna. A signaler que les associations sportives n’ont pas reçu leur subvention durant l’exercice 2016, l’administration financière n’ayant pas donné suite aux dossiers.

Rappelons que l’APW prend en charge les frais d’engagement des clubs de football à hauteur de trois milliards de centimes. Les coupes de wilaya de football et de handball sont également prises en charge par l’APW à hauteur de deux millions de dinars. Le cross Cherdioui Saïd, organisé annuellement à Fréha, est subventionné avec un montant de deux millions et demi de dinars. Le semi-marathon et le tournoi international de handball sont également dotés d’une subvention de cinqunte millions de centimes chacun. Trois millions de dinars sont réservés au «Carrefour scientifique des jeunes débrouillards». Le cross Mohamed Allek, qui se tient à Agouni Gueghrane, est subventionné par un montant d’un million de dinars et quarante millions de centimes au sport aérien.