Les sinistrés des feux de forêt attendent leur indemnisation

Des dizaines de citoyens sinistrés lors des incendies de juillet 2017 dans la commune de Timizart, à l’est de Tizi Ouzou, se disent «oubliés» par l’administration.

Ils s’élèvent également contre les déclarations des officiels, prétendant que le taux des indemnisations au niveau de la wilaya de

Tizi ouzou a atteint 95%.

Le maire de Timizart nous dira : «C’est une contradiction que d’entendre les responsables de la wilaya dire que l’opération des indemnisations a atteint 95%, alors que dans ma commune le taux n’est même pas de 25%. Des dizaines de victimes attendent toujours leur compensation». Pour leur part, les citoyens concernés que nous avons rencontrés dénoncent les lenteurs administratives.

Tighedine Youcef, apiculteur, dira : «J’ai perdu 58 ruches pleines lors des incendies. Je n’ai encore rien reçu comme compensation. Je suis victime des feux de forêt, mais aussi de l’administration, qui me renvoie d’un service à un autre sans jamais voir le bout du tunnel.

Ce qui est incompréhensible, c’est de voir que quelques uns ont été indemnisés et leurs ruchers remplacés, alors que d’autres non.» Un autre apiculteur, en l’occurrence Azzefouni Saïd, regrettera : «J’ai perdu 36 ruches et des dizaines d’oliviers et d’arbres fruitiers. Jusqu’à présent, je n’ai reçu aucune ruche et aucun arbre, et encore moins d’indemnisation.

Quand je me rends au service concerné, on me dit que je suis sur la 2e liste.» «J’ai perdu des ruches pleines et on me propose à la place des bottes de foin enrubannées. C’est insensé», déplore un autre citoyen. A rappeler que les feux de forêt de juillet 2017, au niveau de la commune de Timizart, ont été à l’origine de la calcination de 11 739 oliviers, 1402 ruchers, 385 arbres fruitiers et 2060 bottes de foin, selon un état établi par les Services agricoles de l’APC.

On apprend des mêmes responsables communaux de Timizart que seuls 2055 oliviers ont été coupés et 4367 jeunes plants mis en terre, soit un déficit de plus de 50 %. 470 arbres fruitiers ont été plantés et 669 ruchers remplacés.