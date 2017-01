Les prix des fruits et légumes flambent

Réagissez

En rupture de stock pendant les quelques jours de chutes de neige qui les ont bloqués chez eux, les commerçants de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, ont profité de l’accalmie de jeudi pour s’approvisionner.

Cependant, leur souci majeur étant de rattraper le manque à gagner, ils ne se sont pas gênés pour pratiquer des prix excessifs. Tous les produits mis en vente ont presque doublé de prix. La betterave ou le concombre, habituellement peu demandés, coûtent 100 DA le kilogramme, créant le mécontentement de la population prise en otage.

S’ils peuvent se passer de ces légumes, les consommateurs ne peuvent, cependant, rentrer chez eux sans la pomme de terre ou la carotte cédées respectivement à 70 et 90 DA. La tomate affichée à 100 DA et le poivron entre 120 et 140 DA rebutent les clients qui n’en achètent qu’en petites quantités, espérant que le marché du lendemain sera plus clément. Même l’oignon, qui ne trouvait pas preneur il y a un mois, est proposé à 60 DA. Du côté des fruits, les consommateurs ne sont pas mieux lotis. S’ils savent que la banane à 580 DA le kilo est hors de portée, en revanche, ils espèrent plus d’indulgence chez les vendeurs de fruits de saison. Mal leur en pris, puisque la mandarine, dont la peau est abîmée par le gel, coûte 150 DA le kilo, alors que celle du «premier choix» dépasse les 170 DA. Quant aux prix de l’orange, disponible chez tous les marchands, ils fluctuent entre 80 DA pour le bas de gamme et 160 DA le kilo pour la qualité dite Thomson.

Il faut dire que les prix affichés sont revus à la baisse par ceux dont les produits sont de qualité médiocre ou datant de plusieurs jours. Notons que l’appât du gain en cette période a attiré, jeudi dernier, des marchands ambulants venus de Tizi Ouzou et d’ailleurs, sachant que la demande sera importante en montagne. Cependant, leurs prix sont, bizarrement, alignés sur ceux des résidants.