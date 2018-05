Les préparatifs s’intensifient

Réagissez

L’ouverture de la saison estivale est prévue pour le 25 juin...

Le lancement de la saison estivale requiert la mise à la disposition des estivants et des touristes d’infrastructures d’accueil nécessaires à une bonne prise en charge durant cette période.

Un manque considérable est cependant enregistré dans ce volet au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. La direction du tourisme recense près de 8 000 lits disponibles à travers les infrastructures hôtelières en exploitation et autres centres d’hébergement, campings et bungalows. La fermeture pour rénovation des six importantes structures hôtelières de la wilaya complique davantage la situation. Les responsables du secteur comptent cette année sur l’apport des particuliers afin d’augmenter l’offre insuffisante en hébergement.

D’après Rachid Gheddouchi, directeur du tourisme et de l’artisanat à Tizi Ouzou, l’émergence de la culture de l’hébergement chez l’habitant est un point positif, estimant qu’il existe aussi des propriétaires de près de 5 000 appartements sis dans les localités balnéaires qui vont bénéficier d’autorisations pour accueillir les estivants.

L’apport sera de près de 2 800 lits, selon le responsable. Près de 14 millions d’estivants ont visité l’été dernier les huit plages autorisées à la baignade de la wilaya de Tizi Ouzou. La direction du tourisme table sur un nombre encore plus important cette année, où le Ramadhan n’interfère pas sur la saison estivale, estime le responsable, rappelant que le lancement officiel de cette saison est prévu pour le 25 juin, plus exactement au niveau de la plage de Caroubier à Azeffoun.

Les préparatifs pour l’ouverture de la saison balnéaire se caractérisent aussi par l’organisation des offres de service au niveau des plages, notamment avec le maintien de l’interdiction des concessions. Selon le responsable du tourisme et comme cela a été le cas l’année dernière, c’est aux APC de lancer des adjudications afin de choisir les prestataires de service pour la location des parasols, tables et chaises, de l’entretien des sanitaires, des parkings ainsi que pour les plateformes de commerce.

Les brigades mixtes regroupant les éléments de la direction du tourisme, du commerce, de la santé ainsi que ceux de l’environnement sillonnent d’ores et déjà les localités balnéaires afin de sensibiliser sur le respect des pratiques commerciales, des mesures sanitaires ou encore la propreté de l’environnement. 80 postes dans le cadre du contrat formation-insertion (CFI) seront aussi ouverts durant la période estivale pour veiller à la propreté des plages, en plus de la mobilisation des différents organismes et associations avec des campagnes de volontariat, ajoute le directeur du tourisme.